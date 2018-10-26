Барти и Вандевей пробились в полуфинал Итогового чемпионата WTA в парном разряде

Австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей пробились в полуфинал Итогового чемпионата WTA в парном разряде, который проходит в Сингапуре. В четвертьфинале они в двух сетах обыграли Элисе Мертенс (Бельгия) и Деми Схюрс (Нидерланды). Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Барти и Вандевей выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. Их соперницы 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и сделали 1 брейк.

В полуфинале Барти и Вандевей сыграют с Кристиной Младенович (Франция) и Тимеей Бабош (Венгрия). За вторую путёвку в финал поборются чешские дуэты Барбора Крейчикова / Катержина Синяков и Андреа Главачкова / Барбора Стрыцова.