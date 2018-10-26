Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Теннис /

15 эйсов помогли Федереру обыграть Симона в четвертьфинале турнира в Базеле

15 эйсов помогли Федереру обыграть Симона в четвертьфинале турнира в Базеле
Теннис / ATP

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер (1) пробился в полуфинал турнира в Базеле (Швейцария). В четвертьфинале Федерер нанёс поражение французу Жилю Симону. Матч завершился со счётом 7:6 (6:1), 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. Федерер, занимающий третье место в рейтинге ATP, 15 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Его соперник, 32-я ракетка мира, выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и сделал 5 брейков. Федерер и Симон встречались на всех турнирах уже в пятый раз. Французский теннисист ни разу не обыграл своего швейцарского оппонента.

В полуфинале турнира в Базеле действующий победитель Федерер сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 7) — Стефанос Циципас (Греция, 4).

26 октября 2018 года, пятница. 20:35 МСК
Базель. 1/4 финала
Матч окончен
Роджер Федерер
Роджер Федерер
3
Швейцария
   7
7:6
1   
4:6
6:4
Жиль Симон
Жиль Симон
32
Франция
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент