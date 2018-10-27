Андерсон: я не играл с понедельника, поэтому чувствовал себя более свежим

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон прокомментировал выход в полуфинал соревнований в Вене (Австрия). В четвертьфинальном поединке он сыграл чуть более одного сета – хорват Борна Чорич отказался продолжать поединок при счёте 7:6 (7:2), 2:1 в пользу Андерсона.

Интересно, что соперник Кевина по матчу второго круга, австриец Юрген Мельцер, вообще не вышел на корт, сославшись на травму.



«Определённо, я двигаюсь по очень интересному маршруту на этом турнире. Безусловно, выходить в финал таким образом неплохо, но, с другой стороны, я провёл матч в понедельник, после чего не играл вообще вплоть до пятницы.



Чорич является очень серьёзным соперником, поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру. Потом я действительно почувствовал себя более свежим. В текущем сезоне я провёл очень много матчей, поэтому отлично знаком со своим нынешним состоянием и возможностями», – цитирует Андерсона официальный сайт ATP.



Соперником Андерсона в борьбе за выход в финал соревнований категории ATP 500 станет теннисист из Испании Фернандо Вердаско.