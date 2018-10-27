Андерсон вышел в финал турнира в Вене, обыграв Вердаско

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в финал турнира в Вене. В полуфинале второй сеяный Андерсон в трёх партиях обыграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 27 минут. Андерсон 19 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 10 возможных. На счету Вердаско 7 эйсов, 8 ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

30-я ракетка мира 34-летний Вердаско и 32-летний Андерсон, занимающий 8-е место в рейтинге АТР, встретились в девятый раз. Счёт в личном противостоянии стал 5-4 в пользу испанца.

За титул турнира в Вене Андерсон сыграет с пятой ракеткой соревнований — японским теннисистом Кеем Нисикори.