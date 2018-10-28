Свитолина победила Стивенс и выиграла Итоговый чемпионат WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей Итогового чемпионата WTA, проходившего в Сингапуре. В финале Свитолина нанесла в трёх сетах поражение американке Слоан Стивенс. Матч завершился со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Седьмая ракетка мира Свитолина выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Её соперница, занимающая шестое место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 3 брейка. Ранее соперницы встречались друг с другом трижды. Стивенс выиграла два матча.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию финального матча Итогового чемпионата WTA Стивенс – Свитолина в Сингапуре.