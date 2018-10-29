Видеообзор победы Федерера над Копилом в финале турнира в Базеле

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер выиграл свой 99-й турнир ATP. Очередную победу 37-летний Федерер одержал на турнире в Базеле (Швейцария). В финале он в двух сетах обыграл румынского теннисиста Мариуша Копила (7:6 (7:5), 6:4), который пробился в основную сетку через квалификацию.

Федерер, получивший первый номер посева, начинал свой путь на турнире в качестве действующего чемпиона. В результате Федерер защитил свой титул, выиграв турнир в Базеле уже в девятый раз. В общей сложности швейцарец выиграл на этом турнире 20 матчей подряд. В 12-й раз подряд Федерер пробился в финал турнира в Базеле.

Копил, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, после окончания матча признался, что хотел на турнире в Базеле сохранить за собой место в первой сотне рейтинга.