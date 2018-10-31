Сок вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Гаске

Американский теннисист Джек Сок вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. Во встрече второго раунда соревнований Сок в двух сетах обыграл француза Ришара Гаске со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 17 минут. Сок 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4 возможных. На счету Гаске 6 эйсов, 4 ошибки на подаче и ни одной реализованного брейка из 4 возможных. Сок одержал четвёртую победу над Гаске в четырёх проведённых официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира Сок сыграет с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и Малеком Жазири из Туниса, заменившем в основной сетке снявшегося с соревнований испанца Рафаэля Надаля.

Призовой фонд турнира, который проходит на харде, составляет € 4 872 105.