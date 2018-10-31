Мугуруса одолела Чжан Шуай на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стартовала на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) с победы над представительницей Китая Чжан Шуай со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету китаянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
В группе «Камелия» также сыграет латвийская теннисистка Анастасия Севастова.
Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований.
Турнир с призовым фондом $ 2 349 363 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.
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