Мугуруса одолела Чжан Шуай на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стартовала на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) с победы над представительницей Китая Чжан Шуай со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету китаянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

В группе «Камелия» также сыграет латвийская теннисистка Анастасия Севастова.

Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований.



Турнир с призовым фондом $ 2 349 363 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

Мугуруса: надеюсь одержать ряд побед в Чжухае и завершить год со вкусом