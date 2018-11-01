Чжан Шуай: думаю, что могу играть гораздо лучше

Китайская теннисистка Чжан Шуай, проигравшая на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 6:3, 3:6, 2:6, оценила свою игру.

«Я просто надеюсь добиваться прогресса с каждым матчем. Несмотря на то что в поединке с Мугурусой я этот прогресс увидела, думаю, что могу играть гораздо лучше», — приводятся слова Чжан Шуай в официальном «твиттере» соревнований в Чжухае.

В группе «Камелия» также сыграет латвийская теннисистка Анастасия Севастова.



Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований.



Турнир с призовым фондом $ 2 349 363 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

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