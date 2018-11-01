Соболенко извинилась за инцидент с болбоем на турнире в Пекине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко извинилась за инцидент на турнире в Пекине, когда она звала болбоя, чтобы он забрал у неё пустую бутылку, а потом бросила её на корт, чтобы он подобрал.



«Что ж, мне очень жаль, потому что это было… Я была не эмоциях, сходила с ума. Потом я увидела это в «Твиттере» и подумала что-то вроде: «Боже, что я сделала?» Я даже этого не помню.



Конечно, мне очень жаль. Я плохо поступила. Это больше не повторится. Я постараюсь лучше относиться к болбоям, даже когда они тормозят», — цитирует Соболенко издание Tennis.com.

Видео можно посмотреть в «твиттере» LorenaPopa.

На турнире в Пекине Соболенко дошла до 1/4 финала, где проиграла китаянке Ван Цян в двух сетах — 5:7, 5:7.