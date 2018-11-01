А. Зверев: Хачанов играет очень хорошо, посмотрим, что произойдёт в нашем матче

Немец Александр Зверев прокомментировал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в третьем круге турнира в Париже и поделился ожиданиями от поединка с россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира.

«Сегодня был очень позитивный матч, я жду завтрашнего четвертьфинала. Хачанов играет очень хорошо. Посмотрим, что произойдёт.

На таких турнирах нужно играть в свой лучший теннис с первого матча, здесь нет плохих игроков, и это заставляет тебя сосредоточиться. Я наслаждаюсь этим», — сказал Зверев в послематчевом интервью.

Турнир в Париже с призовым фондом в размере € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.