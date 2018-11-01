Федерер в двух сетах победил Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Париже

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (3) обыграл итальянца Фабио Фоньини (13) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже. Федерер одержал победу в двух сетах — 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Федерер отметился 8 эйсами, 2 двойными ошибками и реализацией 4 брейк-пойнтов из 7. На счету Фоньини 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В четвертьфинале турнира Федерер встретится с победителем матча Кевин Андерсон — Кей Нисикори.

Турнир в Париже с призовым фондом в размере € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.