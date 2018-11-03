Кис снялась с турнира «Элит Трофи», Мугуруса в полуфинале сыграет с Ван Цян

Американская теннисистка Мэдисон Кис была вынуждена отказаться от продолжения борьбы на соревнованиях «Элит Трофи» в Чжухае (Китай). Причиной такого решения стала травма левого колена, которая начала тревожить её во время матча группового этапа с Ван Цян.



Место американки в полуфинале турнира займёт именно Ван Цян, занявшая второе место в группе «Азалия». Она сыграет с теннисисткой из Испании Гарбинье Мугурусой. Напомним, третьей участницей группы является россиянка Дарья Касаткина, однако она заняла последнее место и лишилась шансов на выход даже в качестве запасной.

Турнир с призовым фондом $ 2 349 363 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.