Ван Цян отдала Мугурусе только два гейма и вышла в финал турнира «Элит Трофи»

Китайская теннисистка Ван Цян в полуфинальном матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) добыла уверенную победу над представительницей Испании Гарбинье Мугурусой – 6:2,6:0.

Напомним, китайская теннисистка выступила в роли запасной, заменив травмировавшуюся американку Мэдисон Кис.

Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.



Ван Цян 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.



За главный трофей турнира китаянка поспорит с австралийской теннисисткой Эшли Барти.



Турнир завершится 4 ноября. Действующей победительницей соревнований «Элит Трофи» является немка Юлия Гёргес. В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.