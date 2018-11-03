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Ван Цян отдала Мугурусе только два гейма и вышла в финал турнира «Элит Трофи»

Ван Цян отдала Мугурусе только два гейма и вышла в финал турнира «Элит Трофи»
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Ван Цян в полуфинальном матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) добыла уверенную победу над представительницей Испании Гарбинье Мугурусой – 6:2,6:0.

Напомним, китайская теннисистка выступила в роли запасной, заменив травмировавшуюся американку Мэдисон Кис.

Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Ван Цян 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

За главный трофей турнира китаянка поспорит с австралийской теннисисткой Эшли Барти.

Турнир завершится 4 ноября. Действующей победительницей соревнований «Элит Трофи» является немка Юлия Гёргес. В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

03 ноября 2018 года, суббота. 14:15 МСК
Чжухай. 1/2 финала
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
Испания
2:6
0:6
 
Ван Цян
Ван Цян
Китай
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