Ван Цян: для меня чудо — просто остаться на турнире в Чжухае

Китайская теннисистка Ван Цян прокомментировала выход в финал турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) после победы над испанкой Гарбинье Мугурусой – 6:2, 6:0. В полуфинале китаянка заменила травмировавшуюся американку Мэдисон Кис.

«Планировала уехать этим утром, потому что была второй в своей группе. Но мне сказали, что нужно будет выйти на корт, а теперь я буду и завтра играть. Я не была готова к матчу. Но когда узнала, что мне нужно играть вечером, попыталась вспомнить, что было в Гонконге, когда мы встречались, и успокоилась, решив, что у меня неплохие шансы выиграть. В итоге я на самом деле неплохо сыграла, а она не слишком хорошо чувствовала себя на корте.

Думаю, следующая соперница, Эшли Барти, — очень умный игрок. Я проиграла ей нашу единственную встречу. Она очень умный игрок, и она знает, как менять тактику в ходе матча, у неё очень разнообразная подача. Завтра я сделаю всё возможное, не задумываясь над результатом. Для меня уже чудо — просто остаться здесь», — приводит слова Ван Цян пресс-служба WTA.