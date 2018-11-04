Тренер Федерера: Роджер готов играть ещё три года

Капитан сборной Швейцарии по теннису и тренер 37-летнего Роджера Федерера Северин Люти считает, что его подопечный сможет выступать на высоком уровне на протяжении ближайших трёх лет.



«Мне не нравится много говорить о завершении Роджером карьеры, не любит такие темы и Федерер. В такие моменты ему кажется, что конец приближается ещё быстрее. В данный момент я вижу, что Роджер готов играть ещё от одного до трёх лет», – цитирует Люти Tennis World USA.



37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре со Стэном Вавринкой. В его активе 99 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).