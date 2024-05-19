Винус Уильямс показала, чем любит заниматься на выходных

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс поделилась любимым занятием на выходных. Спортсменка опубликовала фотографии, где она сидит на диване, укутавшись пледом, а также на берегу океана.

«Любимое занятие на выходных», — написала Винус Уильямс в соцсетях.

Винус Уильямс Фото: из личного архива Винус Уильямс

Фото: из личного архива Винус Уильямс

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Ранее она посетила одно из самых громких мероприятий в мире моды – ежегодный благотворительный бал Met Gala, проходящий в Нью-Йорке. Бывшая первая ракетка мира, победительница одного турнира «Большого шлема» датская теннисистка Каролина Возняцки заявила, что за выслугу лет Винус Ульиямс заслуживает получать уайлд-кард на все турниры, в которых хочет участвовать.