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Винус Уильямс показала, чем любит заниматься на выходных

Винус Уильямс показала, чем любит заниматься на выходных
Винус Уильямс
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс поделилась любимым занятием на выходных. Спортсменка опубликовала фотографии, где она сидит на диване, укутавшись пледом, а также на берегу океана.

«Любимое занятие на выходных», — написала Винус Уильямс в соцсетях.

Винус Уильямс

Винус Уильямс

Фото: из личного архива Винус Уильямс

Фото: из личного архива Винус Уильямс

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