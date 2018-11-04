Хачанов выиграл первый турнир серии «Мастерс» в карьере, обыграв Джоковича

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс». В финале соревнований в Париже Хачанов в двух сетах нанёс поражение второму сеяному, сербу Новаку Джоковичу, со счётом 7:5, 6:4. До этого Джокович не проигрывал на протяжении 22 матчей.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Джоковича 5 эйсов, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк из пяти.

22-летний Хачанов и 31-летний Джокович встречались друг с другом во второй раз. В четвёртом круге Уимблдона-2018 Новак уверенно обыграл Карена со счётом 6:4, 6:2, 6:2. Теперь россиянин взял убедительный реванш.

Для россиянина это четвёртый титул в карьере, третий в 2018 году. Ранее Хачанов выигрывал турниры в Чэнду (2016), Марселе и Москве.

Уже завтра Джокович станет первой ракеткой мира, а Хачанов установит свой личный рекорд, переместившись на 11-ю строчку в рейтинге ATP.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Джокович – Хачанов на «Мастерсе» в Париже.

Видео доступно в официальном «Твиттере» ITF.