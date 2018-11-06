Бушар порадовала поклонников новым откровенным фото

Канадская теннисистка Эжени Бушар сделала новую фотосессию для журнала Sports Illustrated. 24-летняя уроженка Уэстмаунта опубликовала фото на квадроцикле, где она позирует в облегающем топе через одно плечо.

«Понедельник — давайте зарабатывать деньги», — написала Бушар в «Инстаграме».

За день фотография собрала 216 тысяч лайков и более 5 тысяч комментариев. Это уже вторая съёмка Бушар для Sports Illustrated — ранее она сотрудничала с изданием в феврале 2017 года.

Канадка завершила текущий сезон на 89-м месте в рейтинге WTA. За карьеру она выиграла один титул. В 2014 году Эжени дошла до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос», а также выступила в финале Уимблдона.

Бушар начала играть в теннис с шести лет. Её любимое покрытие — хард.

Фотография доступна в «Инстаграме» Бушар.