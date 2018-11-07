Квитова: это был великолепный сезон

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о настрое на финал Кубка Федерации с американками и оценила своё выступление в сезоне. Уроженка Биловца в 2018 году выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде.

«Уверена, что трибуны на финале будут заполнены. У нас прекрасная команда! По ходу сезона игроки сборной Чехии добились немалых успехов, так что мы уверены в себе перед финалом.

После всего, что со мной случилось, я была удивлена завоеванию пяти титулов на разных покрытиях. На грунте у меня возникают трудности с передвижением по корту, но даже на этом покрытии я смогла продемонстрировать прекрасный теннис. Это был великолепный сезон», — приводит слова Квитовой официальный сайт тура.

Финал Кубка Федерации пройдёт в Праге (Чехия) 10-11 ноября.