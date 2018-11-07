Навратилова: Чехия может собрать 2 команды для КФ, и им по силам дойти до финала

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова отметила успех чешского тенниса в последние годы. В финале Кубка Федерации сборная Чехии сыграет с командой США. Игры пройдут в Праге 10-11 ноября.

«В Чехии так много легендарных игроков. Это страна с большой теннисной историей. Много чешских детей играет в теннис, это очень приятно видеть. Немало чешских теннисисток входят в топ-100. Просто удивительно, что в столь маленькой стране так много игроков.

Вся команда из Кубка Федерации играла на Итоговом чемпионате в Сингапуре. Может быть, дело в родителях, которые заставляют детей заниматься теннисом. Или дело в великолепных тренерах.

Чехия может собрать две команды для участия в Кубке Федерации, и им будет по силам дойти до финала", — цитирует Навратилову официальный сайт тура.