Вавринка: повторное использование пластиковых бутылок? Полностью поддерживаю ATP

Экс третья ракетка мира Стэн Вавринка положительно отреагировал на инициативу ATP повторно выдавать теннисистам пластиковые бутылки с водой, а не выбрасывать тару сразу же в мусор. Такой ход направлен на защиту окружающей среды.



«Защита окружающей среды очень близка мне и моему сердцу. Я полностью поддерживаю ATP в их начинаниях, связанных с этим вопросом. Думаю, многие из моих коллег по ATP солидарны со мной. Надеюсь, и мои инициативы будут воплощены в жизнь на многих турнирах уже в следующем сезоне.



Каждый из нас может внести свой вклад, и я однозначно намерен сыграть свою роль в этом вопросе. Следующий год – тот год, когда ситуация должна измениться. Я приложу все усилия, чтобы инициатива с повторным использованием пластиковых бутылок была воплощена в жизнь», – цитирует Вавринку пресс-служба ATP.

Впервые ATP планирует опробовать данную практику на Итоговом турнире ATP в Лондоне.