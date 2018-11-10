Ринальди: в финале Кубка Федерации мы готовы ко всему

Капитан сборной США на Кубке Федерации Кэти Ринальди поделилась ожиданиями от финала турнира. В решающих матчах американки сыграют в Праге (Чехия) со сборной Чехии. Ринальди, несмотря на кадровые потери, сохраняет оптимизм.



«Мы готовились к финалу в ожидании игры всех лучших игроков сборной Чехии. Верю в своих игроков. Посмотрим, что произойдёт в итоге, но мы готовы ко всему. Мы будем идти только вперёд», – цитирует Ринальди официальный сайт WTA.



Напомним, сборная США серьёзно уступает в рейтинге соперницам по финалу. За Чехию выступят Петра Квитова (7), Катержина Синякова (1-е место в парном рейтинге), Барбора Стрыцова (5-е место в парном рейтинге). Команду США представят Даниэль Коллинз (35), София Кенин (48), Элисон Риске (63), Николь Меличар (15-е место в парном рейтинге).



Изначально за чешек планировала играть и восьмая ракетка мира Каролина Плишкова, однако из-за травмы ноги она отказалась от участия в финальных матчах. Также под вопросом игра Петры Квитовой.



Сборная США по разным причинам не может рассчитывать на Серену и Винус Уильямс, Слоан Стивенс и Мэдисон Кис.

Финал Кубка Федерации Чехия — США откроют Стрыцова и Кенин