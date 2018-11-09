Финал Кубка Федерации Чехия — США откроют Стрыцова и Кенин

В Праге (Чехия) состоялась жеребьёвка финала Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Чехии и США. Завтра, 10 ноября, первыми на корт выйдут Барбора Стрыцова и Софья Кенин. Затем сыграют Катержина Синякова и Элисон Риске.

В воскресенье, 11 ноября, состоятся матчи Катержина Синякова — Софья Кенин, Барбора Стрыцова — Элисон Риске и Катержина Синякова/Барбора Крейчикова — Даниэль Коллинз/Николь Меликар.

Ранее стало известно, что лидер сборной Чехии Петра Квитова пропустила тренировку из-за болезни.

В полуфинале чешские теннисистки победили немок со счётом 4-1, а американки оказались сильнее француженок — 3-2.

В прошлогоднем финале Кубка Федерации сборная США победила команду Беларуси со счётом 3-2.