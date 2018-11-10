Александрова и Родина сыграют в финале челленджера в Лиможе

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира серии «челленджер» в Лиможе (Франция). В полуфинале восьмая сеяная Александрова со счётом 6:4, 7:5 в двух сетах обыграла соотечественницу, Веру Звонарёву. Матч продолжался 1 час 32 минуты. Александрова 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 возможных. На счету соперницы — 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейков из 7 возможных.

Россиянки встретились в официальных матчах второй раз. В первом матче, который состоялся в этом году на турнире в Бухаресте, Звонарёва разгромила соотечественницу со счётом 6:1, 6:2. Теперь Александрова взяла реванш.

За титул Александрова сыграет с соотечественницей, Евгенией Родиной (7), которая вышла в финал на отказе ещё одной россиянки, Маргариты Гаспарян. За 7 минут Родина выиграла у Гаспарян три гейма, после чего Маргарита отказалась от продолжения борьбы.