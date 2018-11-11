Кербер: избегайте повседневной рутины, только положительные эмоции

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась со своими поклонниками в «Твиттере» фотографией с отдыха, где она катается на велосипеде.

«Избегайте повседневной рутины. Только положительные эмоции», — написала 30-летняя спортсменка.

В этом году Кербер выиграла Уимблдон и турнир в Сиднее. В рейтинге WTA Анжелика располагается на втором месте. Ранее стало известно, что уроженка Бремена рассталась с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом, под руководством которого она работала с ноября 2017 года.



Напомним, на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре Кербер не смогла преодолеть групповой этап. В трёх матчах Анжелика потерпела два поражения — от Кики Бертенс из Нидерландов и американки Слоан Стивенс.

Запись доступна в «твиттере» Кербер.