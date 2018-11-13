Хорватия объявила состав на финал Кубка Дэвиса

Капитан сборной Хорватии в Кубке Дэвиса Желько Краян назвал состав команды на финальные матчи соревнований. Среди вызванных игроков два участника продолжающегося в эти дни Итогового турнира ATP в Лондоне – Марин Чилич и экс первая ракетка мира в парном рейтинге Мате Павич.



Полностью состав выглядит следующим образом:



Марин Чилич (7), Борна Чорич (12), Франко Скугор (28, парный рейтинг), Мате Павич (3, парный рейтинг), Иван Додиг (35, парный рейтинг).



Напомним, финальные матчи Кубка Дэвиса–2018 пройдут с 23 по 25 ноября на грунте, который будет уложен на арене «Пьер Моруа» в Лилле. За главный трофей соревнований подопечные Краяна сразятся со сборной Франции.

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