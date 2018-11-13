Зверев, Нисикори, Андерсон и Иснер поучаствовали в челлендже на реакцию от ATP

Участники Итогового турнира ATP в Лондоне американец Джон Иснер, японец Кей Нисикори, немец Александр Зверев и южноафриканец Кевин Андерсон приняли участие в конкурсе на реакцию от ATP.



За отведённые 60 секунд теннисисты должны были жать на загорающиеся кнопки. Лучше всех из первой половины участников справился Кевин Андерсон – у него 70 успешных нажатий. Кей Нисикори с 55 попытками стал худшим.

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

Напомним, в стартовых рматчах Итогового турнира ATP Иснер уступил сербу Новаку Джоковичу. Андерсон, Зверев и Нисикори выиграли свои матчи против Доминика Тима, Марина Чилича и Роджера Федерера соответственно.



Уже сегодня, 13 ноября, Кевин Андерсон сыграет с Кей Нисикори. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию их поединка.