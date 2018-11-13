Кербер определилась с новым тренером

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер нашла нового тренера. Как сообщает «твиттер» WTA Insider, им стал бывшая пятая ракетка мира Райнер Шуттлер, который завершил игровую карьеру в 2012 году. После этого он работал с украинцем Сергеем Стаховским и канадцем Вашеком Поспишилом.

С ноября 2017 года 30-летняя уроженка Бремена тренировалась под руководством бельгийского специалиста Вима Фиссетта.

В этом году Кербер выиграла Уимблдон и турнир в Сиднее. В рейтинге WTA она располагается на втором месте.

Напомним, на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре Анжелика не смогла преодолеть групповой этап. В трёх матчах Кербер потерпела два поражения — от Кики Бертенс из Нидерландов и американки Слоан Стивенс.

Ранее чемпионка Уимблдона-2018 отправилась в отпуск на Мальдивы.