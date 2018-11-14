Федерер одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) в двух сетах взял верх над австрийцем Домиником Тимом — 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

Уроженец Базеля выполнил 4 эйса, не ошибался на своей подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Восьмая ракетка мира 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Тим в Лондоне.

На старте соревнований Федерер уступил японцу Кею Нисикори со счётом 6:7 (4:7), 3:6, а Тим проиграл южноафриканцу Кевину Андерсону — 3:6, 6:7 (10:12).

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.