Джокович — о командных турнирах: сосредоточимся на качестве, а не на количестве

Первая ракетка мира серб Новак Джокович считает, что проведение Кубка Дэвиса в новом формате и возрождённого командного Кубка мира в близкие сроки обернётся проведением двух средних малозначительных соревнований.

«Очевидно, что ситуация с Кубком Дэвиса и командным Кубком мира весьма деликатна в тех конкретных обстоятельствах, в которых мы находимся сейчас. Думаю, в ближайшие два года мы проведём оба события в очень схожем, если не одинаковом, формате в течение шести недель. Не думаю, что это хорошо для спорта.

Это не окончательно, потому что у нас будут два средних турнира. Идеальный для всех сценарий, по-моему, — создать единый турнир, который устроит всех. В разговорах с самыми разными людьми из мира тенниса я слышал, что все хотят, чтобы это был один турнир, потому что сезон и так перенасыщен различными Кубками и соревнованиями. Так что мы должны сосредоточиться на качестве, а не на количестве», — приводит слова Джоковича Reuters.