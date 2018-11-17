Дьяченко уступила Лисицки в полуфинальном матче турнира в Тайбэе

Российская теннисистка Виталия Дьяченко, посеянная на челленджере в Тайбэе под шестым номером, уступила представительнице Германии Сабине Лисицки в полуфинальном матче соревнований — 6:1, 3:6, 5:7. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.



На счету 28-летней россиянки 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и пять взятых подач соперницы. Финалистка Уимблдона-2013 из Германии отметилась 13 эйсами и шестью реализованными брейк-пойнтами из семи имевшихся.



За главный трофей соревнований 29-летняя Лисицки поборется с теннисисткой из Таиланда Луксикой Кумкхум. Турнир завершится 18 ноября.