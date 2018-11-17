Касаткина – вторая по игре на приёме в 2018 году, Шарапова – седьмая

Россиянка Дарья Касаткина заняла второе место в рейтинге лучших теннисисток по игре на приёме, доступном на официальном сайте WTA.
21-летняя теннисистка провела 66 матчей, в которых выигрывала в 46,3% геймов, проходивших на подаче соперниц. На седьмом месте — другая представительница России, Мария Шарапова (42,7% геймов на приёме). Лидером по игре на чужой подаче стала первая ракетка мира Симона Халеп.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Симона Халеп (Румыния) – 48.5% (55 матчей)
2. Дарья Касаткина (Россия) – 46.3% (66 матчей)
3. Слоан Стивенс (США) – 44,2% (54 матча)
4. Анжелика Кербер (Германия) – 43,9% (63 матча)
5. Ван Цян (Китай) – 43,7% (58 матчей)
6. Элисе Мертенс (Бельгия) – 42,9% (63 матча)
7. Мария Шарапова (Россия) – 42,7% (31 матч)
8. Леся Цуренко (Украина) – 42,4% (44 матча)
9. Каролина Возняцки (Дания) – 42,1% (58 матчей)
10. Кики Бертенс (Нидерланды) – 42,3% (69 матчей)
Стоит отметить, что в рейтинге учитывались результаты теннисисток, которые провели более 30 матчей в турнирах категории WTA.