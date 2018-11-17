На теннисистку С. Уильямс в годовщину свадьбы напал дрон её мужа

Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что во время поездки в годовщину свадьбы в неё врезался дрон, которым управлял её муж — предприниматель Алексис Оганян.

«Уже год вместе с Алексом. Лучшее за это время? Просто быть с ним. Худшее? Его дрон врезался в меня на скорости 20 миль в час во время нашей юбилейной поездки сегодня. Я всё ещё люблю тебя», — написала Уильямс в «Твиттере», выложив фотографию с царапиной на руке.

Уильямс и Оганян начали встречаться в конце 2016 года. 1 сентября 2017 года у них родилась дочь. 16 ноября исполнился год с тех пор, как Уильямс вышла замуж за Оганяна.

Уильямс — четырёхкратная чемпионка Олимпийских игр и 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Фото доступно на странице Серены Уильямс в «Твиттере».