Анастасия Родионова вышла замуж

Австралийская теннисистка Анастасия Родионова в своём «инстаграме» опубликовала свадебное фото. 36-летняя уроженка Тамбова является победительницей 11 турниров WTA в парном разряде, финалисткой одного турнира «Большого шлема» в миксте (Уимблдон-2003), полуфиналисткой одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2010)



«Это был потрясающий день», — написала Родионова, добавив хэштег «молодожёны».

Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Родионовой.

В комментариях Родионову поздравили Анастасия Севастова, Оливия Роговска, Елена Веснина, Надежда Киченок и другие. С 2005 года Анастасия живёт в Мельбурне (Австралия).



В 2014 году Родионова занимала 15-ю строчку в парном рейтинге WTA.