Шарапова сыграла в теннис и шахматы с миллиардером Брэнсоном

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографию с миллиардером Ричардом Брэнсоном — основателем корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля.

«Только Ричард Брэнсон может заставить меня сыграть в теннис в мой мини-отпуск. Взамен я получила свой первый урок игры в шахматы», — написала Шарапова в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Марии Шараповой.

В 2018 году уроженка Нягани не выиграла ни одного турнира WTA. В рейтинге WTA от 21 ноября 31-летняя россиянка располагается на 29-й позиции. Она не выходила на корт с Открытого чемпионата США, где дошла до четвёртого круга.