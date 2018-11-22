Руседски: Хачанов и Зверев могут побороться за победу на ТБШ в 2019 году

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски считает, что представители молодого поколения уже в следующем году могут доставить проблемы Новаку Джоковичу, Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. Руседски назвал двух молодых игроков, которые имеют шансы на победу в турнирах «Большого шлема» в 2019 году.

«Джокович в 2019 году будет фаворитом на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Но у молодых игроков также будут шансы.

Мы ждали уже несколько лет, пока кто-то из молодых теннисистов сможет совершить прорыв. И сейчас мы видим, что есть два таких теннисиста, которые стучатся в двери. Нет, эра Надаля, Джоковича и Федерера ещё не закончена. В 2018 году они выиграли все турниры «Большого шлема». Но они же не могут побеждать вечно. В теннисе появится новое яркое поколение. Оно уже подступает.

Мы уже видели, как Карен Хачанов выиграл «Мастерс» в Париже. Его успех свидетельствует в пользу того, что Хачанов готов к следующему шагу.

Зверев своей игрой на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне тоже впечатлил. Интересно и его решение начать совместную работу с Иваном Лендлом. Посмотрим, что принесёт это сотрудничество, но я связываю большие ожидания со Зверевым в 2019 году», — цитирует Руседски Tennis365.