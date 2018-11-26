Жук опустилась на 16-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова — 2-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 26 ноября лидерство сохранила представительница Таиланда Луксика Кумкхум. Россиянка Екатерина Александрова располагается на второй позиции. Её соотечественница Софья Жук опустилась на 16-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA. 26 ноября
1 (1). Луксика Кумкхум (Таиланд) — 185.
2 (2). Екатерина Александрова (Россия) — 160.
3 (3). Пэн Шуай (Китай) — 160.
4 (4). Ивана Йорович (Сербия) — 155.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 130.
6 (6). Лорен Дэвис (США) — 111.
7 (7). Евгения Родина (Родина) — 95.
8 (8). Сабина Лисицки (Германия) — 95.
9 (9). Чжэн Сайсай (Китай) — 85.
10 (10). Николь Гиббз (США) — 85.
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16 (15). Софья Жук (Россия) — 58...
18 (17). Вера Звонарёва (Россия) — 57.
19 (18). Виталия Дьяченко (Россия) — 57.
22 (21). Маргарита Гаспарян (Россия) — 57.
29 (28). Валентина Ивахненко (Россия) — 50...
33 (31). Валерия Савиных (Россия) — 48...
40 (37). Полина Монова (Россия) — 36...
55 (50). Анна Блинкова (Россия) — 29...
71 (65). Ольга Дорошина (Россия) — 23...
84 (76). Екатерина Яшина (Россия) — 19...
84 (76). Анна Моргина (Россия) — 19.