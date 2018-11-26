Жук опустилась на 16-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова — 2-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 26 ноября лидерство сохранила представительница Таиланда Луксика Кумкхум. Россиянка Екатерина Александрова располагается на второй позиции. Её соотечественница Софья Жук опустилась на 16-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA. 26 ноября

1 (1). Луксика Кумкхум (Таиланд) — 185.

2 (2). Екатерина Александрова (Россия) — 160.

3 (3). Пэн Шуай (Китай) — 160.

4 (4). Ивана Йорович (Сербия) — 155.

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 130.

6 (6). Лорен Дэвис (США) — 111.

7 (7). Евгения Родина (Родина) — 95.

8 (8). Сабина Лисицки (Германия) — 95.

9 (9). Чжэн Сайсай (Китай) — 85.

10 (10). Николь Гиббз (США) — 85.

…

16 (15). Софья Жук (Россия) — 58...

18 (17). Вера Звонарёва (Россия) — 57.

19 (18). Виталия Дьяченко (Россия) — 57.

22 (21). Маргарита Гаспарян (Россия) — 57.

29 (28). Валентина Ивахненко (Россия) — 50...

33 (31). Валерия Савиных (Россия) — 48...

40 (37). Полина Монова (Россия) — 36...

55 (50). Анна Блинкова (Россия) — 29...

71 (65). Ольга Дорошина (Россия) — 23...

84 (76). Екатерина Яшина (Россия) — 19...

84 (76). Анна Моргина (Россия) — 19.