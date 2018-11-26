Джокович поздравил сборную Хорватии с победой в Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил сборную Хорватии с победой над командой Франции в финале Кубка Дэвиса.



«Поздравляю Хорватию с победой в Кубке Дэвиса. Эти ребята не только отличные теннисисты, но и великолепные люди, которыми я восхищаюсь и ценю. Прекрасное фото обеих команд после матча — знак большого уважения. Это то, что называется спортом», — написал Джокович в «Твиттере».

Напомним, в финале Кубка Дэвиса — 2018 сборная Франции в Лилле проиграла команде Хорватии со счётом 1-3. Хорваты во второй раз в своей истории одержали победу в турнире. Первый успех датируется 2005 годом, когда они со счётом 3-2 обыграли словаков. Французы в последний раз выиграли турнир в 2017 году.

Ранее француз Люка Пуи, уступивший в решающем матче финала Кубка Дэвиса хорвату Марину Чиличу, сообщил, что не планирует принимать участие в турнире после смены формата в следующем году.