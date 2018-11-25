Чилич увёз Кубок Дэвиса в Хорватию. Навечно

Потери Франции и ключевые бойцы Хорватии

В Лилле завершился последний (во всяком случае на данный момент) финал Кубка Дэвиса в его историческом формате. Про то, как будет выглядеть Кубок Дэвиса начиная со следующего сезона, уже было сказано очень много, в том числе в превью к этому финалу. Но, честно говоря, последний финал с участием двух лучших сборных сезона получился недостаточно драматичным, чтобы о нём вспоминали годы спустя.

При этом у хозяев финала, Франции, «скамейка» в принципе гораздо шире, чем у Хорватии. Если бы у гостей выбыл из строя либо Марин Чилич, либо Борна Чорич, чаша весов сразу резко качнулась бы в сторону французов. Но оба были готовы к финалу, а вот Франция не могла рассчитывать ни на Ришара Гаске, ни на Жиля Симона, ни на Гаэля Монфиса – первых трёх ракеток страны по рейтингу. Включённый в заявку Жо-Вильфрид Цонга тоже совсем недавно восстановился после травмы, выбившей его из тура ещё в феврале и, выиграв с тех пор всего один матч из пяти, занимает сейчас 259-ю строчку. Кроме того, финал проводился на грунте, а на этом покрытии Цонга не выступал с прошлого года. Двумя другими одиночными игрокам сборной Франции стали Люка Пуи и Жереми Шарди – и в последние месяцы оба выступали достаточно неудачно.

Доминирование Чорича

На первый игровой день, пятницу, Янник Ноа заявил Шарди и Цонгу. По итогам жеребьёвки матч Жереми и Борны Чорича открывал финал, а Жо-Вильфрид и Марин Чилич играли вторыми. Первая партия стартового поединка пролетела быстро – затяжным получился только первый гейм, в котором хорват сделал брейк, и в итоге Шарди выиграл всего два гейма. Луч надежды для хозяев мелькнул на старте второго сета, когда Жереми спас свой гейм с трёх брейк-пойнтов и заработал два брейк-пойнта на приёме. Однако Борна отыграл оба отличными подачами, снова захватил инициативу и в конце сета сделал решающий брейк. В третьей партии для хорватов всё прошло спокойно, несмотря на медицинский тайм-аут Чорича при счёте 4:3. Негативного влияния на игру Борны это не оказало, и он спокойно довёл матч до победы – 6:2, 7:5, 6:4.

Цонга не справился с Чиличем и повредил пах

Цонга пытался биться с Чиличем, но Марин играл слишком уверенно и стабильно. В первой партии Чилич не дал сопернику совершенно никаких шансов на приёме, а сам вполне мог сделать два брейка, но один из этих геймов Цонга спас. Во втором сете Жо-Вильфрид всё-таки дождался шанса – при 4:3 в свою пользу он заработал двойной брейк-пойнт. На одном из них завязался розыгрыш, но француз не справился с атакой соперника, а в концовке партии уступил свою подачу. В третьем сете Цонга временами действовал здорово, но на брейк-пойнтах хорват каждый раз включал отличную подачу, и одного брейка ему вновь хватило – 6:3, 7:5, 6:4.

Как оказалось позже, по ходу матча Жо-Вильфрид получил новую травму – на этот раз он повредил пах. Врач советовал ему сняться по ходу матча, но француз отказался. «Это было невозможно для меня на глазах 25 тысяч зрителей на стадионе и огромного числа телезрителей. Я хотел бороться до конца. Меня преследуют травмы на протяжении всей моей карьеры. Хотелось бы знать причины и избегать их в дальнейшем».

Сыгранная пара подарила Франции надежду

Если французы где-то и были фаворитами, так это в парном матче. Конечно, Иван Додиг и Мате Павич – тоже хорошие парные игроки, но Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер гораздо сыграннее, и они только что дошли до финала Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В первой и второй партиях для них всё шло как по маслу – они делали брейк в концовке сета и уверенно дожимали соперников. В третьей партии французы повели с брейком с самого начала – более того, были в шаге от преимущества в два брейка, но не реализовали 4 брейк-пойнта при счёте 2:0. А после 3:1 всё вдруг повернулось в другую сторону, и хорваты взяли пять геймов подряд. В четвёртом сете, впрочем, игра выравнялась. Додиг и Павич ушли с тройного матчбола в 10-м гейме, но тай-брейк Николя и Пьер-Юг провели очень уверенно – 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).

Чилич принёс своей стране Кубок Дэвиса

На первый воскресный матч Ноа сделал замену – вместо Шарди сражаться с Чиличем вышел Пуи. Это означало, что Цонга должен быть готов на случай решающего поединка, ведь повторно сыграть с Чоричем Шарди бы не мог. Правда, оставался ещё вариант поставить Эрбера, но на грунте это вряд ли было бы хорошей идеей. Люка держался на равных в первой партии, однако концовку тай-брейка провёл неудачно. После этого Марин только наращивал преимущество. Вторую партию он выиграл с перевесом в один брейк, хотя Люке пришлось спасаться с четырёх сетболов, чтобы отстоять свою подачу при счёте 3:5, а в третьем сете француз дважды не удержал подачу – 7:6 (7:3), 6:3, 6:3 в пользу хорватского теннисиста.

Все обладатели Кубка Дэвиса (107):



США — 32 раза (1900, 1902, 1913, 1920-1926, 1937, 1938, 1946-1949, 1954, 1958, 1963, 1968-1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995, 2007);

Австралия/Австралазия — 28 (1907-1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950-1953, 1955-1957, 1959-1962, 1964-1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003);

Великобритания/Британские острова — 10 (1903-1906, 1912, 1933-1936, 2015);

Франция — 10 (1927-1932, 1991, 1996, 2001, 2017);

Швеция — 7 (1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998);

Испания — 5 (2000, 2004, 2008, 2009, 2011);

Германия/ФРГ — 3 (1988, 1989, 1993);

Чехия/Чехословакия — 3 (1980, 2012, 2013);

Россия — 2 (2002, 2006);

Хорватия — 2 (2005, 2018);

ЮАР — 1 (1974);

Италия — 1 (1976);

Сербия — 1 (2010);

Швейцария — 1 (2014);

Аргентина — 1 (2016).

Хорватия догнала Россию

«Я очень счастлив! Эти выходные получились удивительными, мы о таком мечтали. Я обязательно сыграю на турнире в следующем году, чтобы защитить титул!» — поделился эмоциями Чилич сразу после победы.

Для Хорватии это второй триумф в Кубке Дэвиса после 2005 года. Они сравнялись с российской командой, которая также дважды в истории завоёвывала трофей – в 2002 и 2006 годах. Кстати, два года назад Хорватия играла в домашнем финале, который получился самым зрелищным и драматичным за последние годы. Тогда свою первую победу в Кубке Дэвиса одержала Аргентина, а Хуан-Мартин дель Потро отыгрался у того же Марина Чилича с 0:2 по сетам в матче при счёте 2-1 в пользу хорватов.

На этом остаётся только попрощаться с Кубком Дэвиса. Хотя Марин и настроен помочь Хорватии защитить титул в следующем году, но это будет совсем другой турнир и совсем другая история. А история великого турнира в первозданном виде подошла к концу.