Испанец Бругера вошёл в тренерский штаб Цонги

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга, который начнёт сезон-2019 на турнире в Брисбене, намерен в следующем году вернуться в число лучших игроков АТР-тура, для чего пригласил в свою команду испанца Серхи Бругеру, сообщает пресс-служба АТР. После тяжёлого сезона, омрачённого многочисленными травмами, Цонга с оптимизмом смотрит в будущее, представляя нового тренера.

Бругера, который также возглавляет сборную Испании на Кубке Дэвиса, ранее, с 2014 по 2017 год, тренировал другого известного французского теннисиста Ришара Гаске.

Цонга, который смог сыграть всего шесть турниров в 2018 году, имеет только 259 очков рейтинга ATP, но начнёт сезон в Брисбене благодаря защищенному рейтингу как № 34 в мире.