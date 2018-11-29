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Шаповалов: каждую неделю новый представитель NextGen обращает на себя внимание

Шаповалов: каждую неделю новый представитель NextGen обращает на себя внимание
Теннис / ATP

Канадец Денис Шаповалов прокомментировал прогресс молодых теннисистов в условиях постоянной конкуренции со сверстниками.

«В данный момент очень много талантливых и молодых ребят на подъёме. Практически каждую неделю появляется кто-то новый и заставляет обратить на себя внимание. Это вдохновляет и мотивирует других теннисистов.

Интересно и то, что большинство молодых теннисистов имеют собственный стиль – Медведев или же, к примеру, Циципас. У меня тоже есть свой стиль. У всех нас есть оружие и есть недостатки. Будет интересно посмотреть на то, кто на протяжении следующих нескольких лет сможет взобраться на вершину и удержать на ней. Я? Считаю, что у меня есть шансы на это», – цитирует Шаповалова Tennis World USA.

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