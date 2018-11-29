Вайда: между NextGen и возрастными теннисистами по-прежнему большой пробел

Марьян Вайда, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал тот факт, что швейцарец Роджер Федерер продолжает демонстрировать игру высочайшего класса в 37 лет.



«Просто удивительно, что Федерер продолжает играть в 37 лет. Впрочем, теннисисты никогда не хотели рано завершать свою карьеру. В 70-х годах Джон Ньюкомб играл до 37 лет, Джимми Коннорс выступал до 41. Федерер является представителем так называемой старой школы.



Между представителями NextGen и возрастными теннисистами по-прежнему существует большой пробел», – цитирует Вайду Tennis World USA.



Роджер Федерер стал самым возрастным представителем топ-100 по итогам 2018 года. Швейцарец располагается на третьей строчке в мировом рейтинге ATP.