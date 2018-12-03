Россиянин Бурмакин возглавил рейтинг в пляжном теннисе

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала новый рейтинг теннисистов-пляжников, первое место в котором занимает россиянин Никита Бурмакин.

«То, что до сегодняшнего дня было де-факто, теперь стало де-юре. Никита Бурмакин в мировом рейтинге ITF теннисистов-пляжников вышел на первую строчку!

Дело в том, что рейтинг в пляжном теннисе обновляется обычно с двухнедельным опозданием.

Сегодня у Никиты 1180 очков. Вторым идёт его постоянный партнёр итальянец Томмасо Джованнини — 1175. Третьей ракеткой мира в пляжном теннисе стал испанец Энтоми Рамос-Виера, у него 924 очка», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации тенниса России.

Под эгидой Федерации тенниса России пляжный теннис активно развивается с мая 2008 года.

Запись доступна на странице ФТР в "Фейсбуке".