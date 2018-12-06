Андерсон: высоким игрокам легче? Не забывайте, что далеко не во всём

Южноафриканец Кевин Андерсон поговорил о разнице в стилях игры высокорослых и более низких игроков.



«В последнее время всё чаще говорят, что высокие игроки демонстрируют лучшие результаты. Однако не стоит забывать, что если в одних аспектах игры они получают преимущество, то в двух эпизодах им тяжелее, чем более низким.



К примеру, нам гораздо сложнее сохранять на корте подвижность, менять направление в розыгрышах и пробивать по низким мячам. Над этим можно работать, но это в принципе тяжело.



Впрочем, в последнее время появляется всё больше высоких игроков, которые прекрасно двигаются. Посмотрите на дель Потро или Бердыха – они прекрасно двигаются. Посмотрите, как грамотно меняет ритм Роджер Федерер – это очень затрудняет игру против него», – цитирует Андерсона Tennis World USA.