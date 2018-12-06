Организаторы турнира в Мадриде близки к подписанию нового договора с городом

Организаторы турнира ATP тура в Мадриде Mutua Madrid Open не планируют менять место проведения соревнований. Текущий контракт турнира и муниципалитета Мадрида истекает в 2021 году, но стороны уже практически договорились о продолжении сотрудничества.

«Мы близки к подписанию нового соглашения. Все готовы к дальнейшей работе. Очень важно, что нам удалось договориться об условиях сотрудничества на следующие 10 лет. Наше сотрудничество не будет зависеть от того, кто возглавит в будущем муниципалитет.

Важно, чтобы все понимали значимость турнира. Наша задача — не потерять столь важное соревнование. В то же время мы продолжаем вести работу над справедливым распределением призовых. И мы гордимся, что призовые для женщин на нашем турнире не уступают призовым для мужчин», — цитирует генерального директора турнира Луиса Куето Marca.