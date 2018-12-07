Шарапова: когда я жила в России, смотреть по телевизору было особо нечего

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что у неё никогда не было кумира в тенниса.

«В детстве у меня не было примера для подражания. Это многих удивляло, потому что у маленьких детей всегда бывают ролевые модели. Но в моей жизни их не было никогда. Мне нравилось смотреть за многими игроками по телевизору, отмечать работу ног и другие вещи. Но я говорю лишь о мелочах.

У меня никогда не было кумира. В то время по ТВ в России смотреть было нечего. В США у меня была возможность смотреть больше, но я никогда особо к этому не стремилась. Я была сосредоточена на своей игре, а не на чьей-то игре по телевизору", — цитирует Шарапову Tennis World USA.

2018 год Мария завершит в статусе 29-й ракетки мира.