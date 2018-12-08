Тим, Нисикори, Циципас и другие теннисисты поучаствовали в челлендже ATP

Ведущие теннисисты мира поучаствовали в челлендже ATP, где им пришлось угадывать теннисистов по фотографии, на которой их лица были совмещены в одно целое.

В игре приняли участие грек Стефанос Циципас, американец Джон Иснер, японец Кей Нисикори, хорват Марин Чилич, болгарин Григор Димитров, австриец Доминик Тим и представитель ЮАР Кевин Андерсон.



Лучше всего с задачей справился Доминик Тим, тогда как Джон Иснер не смог узнать даже себя. Особенно развеселила теннисистов фотография британца Энди Маррея и испанца Рафаэля Надаля.

Видео можно посмотреть на официальном канале ATP в YouТube.

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