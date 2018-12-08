С. Уильямс: возраст — это не цифра. Это то, что ты чувствуешь

37-летняя американка Серена Уильямс сообщила, что пока не планирует уходить из тенниса.

«Цель всегда оставаться здоровой всегда важна для меня. Но у меня есть и другие цели. Они обычно связаны с турнирами и хорошим выступлением на них. Мне нравится пытаться вновь стать первой ракеткой мира. При качественной игре я вернусь в топ и на вершину, это мотивирует меня. Это лишь некоторые из моих целей.

У меня никогда не было грандиозных планов. Моей целью было просто играть в теннис и выигрывать турниры, но я не ставила себе ограничений по возрасту. Чем старше я становлюсь или чем больше я начинаю играть, тем больше думаю об этом. Возраст — это не цифра. Это то, что ты чувствуешь. Если тебе не нравится или ты не просыпаешься каждое утро со словами «Пойдём на тренировку», тогда наступило время уйти», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.