Шарапова: у меня было бы намного меньше друзей, веди я себя в жизни как на корте

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала разницу в поведении игроков на корте и за его пределами.



«Думаю, поведение большинства теннисистов в повседневной жизни отличается от того, что они показывают на корте. Знаете, если бы в жизни я вела себя как на корте, у меня было бы значительно меньше друзей.



Когда ты играешь в матче или тренируешься, то полностью фокусируешься на теннисе, ведь это и есть твоя работа. Здорово, когда ты спокоен во время игры, но все мы являемся соперниками и конкурентами, мы соревнуемся и хотим победить. Теннис – это достаточно боевой вид спорта.



Тем не менее когда мы покидаем корт, то спокойно обсуждаем игру со своей командой, после чего начинается уже совсем другая жизнь за пределами стадиона», – цитирует Шарапову Tennis World USA.

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